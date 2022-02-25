Мы пока не понимаем всех возможных последствий для туррынка — эксперт

«Наверное, это тот редкий случай, когда туристы понимают, что ситуация не зависит от нас. И что турфирмы, так же как и наши туристы, не понимают хода развития событий и их возможных последствий», - сказала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор турфирмы «Континент» Светлана Баранова в комментарии корреспонденту «Псковской правде».

«В офисе второй день просто тишина, молчат телефоны, мессенджеры, нет сообщений по электронной почте», - отметила она.

При этом эксперт опровергла информацию о том, что турфирму перешли на работу исключительно с наличными деньгами. «Платежи осуществляются, как наличные, так и безналичные: эквайринг, Интернет-эквайринг, - все работает», - отметила Светлана Баранова.

По ее словам, уже есть отказы от поездок. «Отказы - да, от подачи документов на визу Эстонии в связи с неясностью перспектив», - привела пример эксперт.