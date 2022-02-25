Реализацию проекта по созданию модульной бани в Пыталово проконтролировал Михаил Ведерников

Исполнение поручения по строительству новой модульной бани в Пыталово проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Реализацию проекта по созданию новой модульной бани в Пыталово Михаил Ведерников проконтролировал в рамках рабочей встречи с председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым в формате ВКС.

По словам губернатора региона, вопрос строительства бани в муниципалитете ранее обсуждался в ходе приема граждан. Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время у нескольких районов области также есть потребность в появлении новых бань взамен аварийных.

Как отметил Сергей Грахов, на данный момент обсуждается последовательность реализации проекта и ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками. Он также уточнил, что окончательное предложение будет сформировано примерно через неделю. «Мы стремимся к тому, чтобы это выглядело достойно», – подчеркнул руководитель профильного комитета.