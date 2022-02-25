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Общество

Реализацию проекта по созданию модульной бани в Пыталово проконтролировал Михаил Ведерников

25 февраля 2022 года, 11:19

Исполнение поручения по строительству новой модульной бани в Пыталово проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Реализацию проекта по созданию модульной бани в Пыталово проконтролировал Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Реализацию проекта по созданию новой модульной бани в Пыталово Михаил Ведерников проконтролировал в рамках рабочей встречи с председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым в формате ВКС.

По словам губернатора региона, вопрос строительства бани в муниципалитете ранее обсуждался в ходе приема граждан. Михаил Ведерников подчеркнул, что в настоящее время у нескольких районов области также есть потребность в появлении новых бань взамен аварийных.

Как отметил Сергей Грахов, на данный момент обсуждается последовательность реализации проекта и ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками. Он также уточнил, что окончательное предложение будет сформировано примерно через неделю. «Мы стремимся к тому, чтобы это выглядело достойно», – подчеркнул руководитель профильного комитета.

Реализацию проекта по созданию модульной бани в Пыталово проконтролировал Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор поручил оперативнее определиться с окончательным проектом строительства новой модульной бани и напомнил, что основные затраты возьмет на себя региональная администрация. При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что район также окажет финансовую поддержку и организует подключение объекта к инженерной инфраструктуре.

«Тот проект, который будете предлагать, необходимо обязательно согласовать с заявительницей, чтобы в случае принятия положительного решения начать в этом направлении работать», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи также обсудил распространение опыта реализации данного проекта на другие муниципалитеты Псковской области. По словам Сергея Грахова, на данный момент уже подготовлен проект изменений в государственную программу «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами».

«Мы посмотрим, как баня будет работать, получим отклик от жителей. Если там будет все в порядке, то в других районах будем строить в рамках измененной госпрограммы», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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