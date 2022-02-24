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Общество

Губернатор Псковской области поручил ускорить отлов бездомных собак

24 февраля 2022 года, 17:25

24 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил ускорить отлов бесхозных собак в ходе рабочего совещания с председателем регионального комитета по ветеринарии Верой Баданиной. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Псковской области поручил ускорить отлов бездомных собак

Больше всего обращений по поводу нахождения безнадзорных животных на улицах поступало из Псковского, Островского и Дновского районов.

Как сообщила Вера Баданина, в обозначенных муниципалитетах ситуация стабилизировалась. Профильный комитет продолжает отлавливать бездомных собак посредством зоозащитных организаций, с которыми заключены муниципальные договора.

Председатель регионального комитета по ветеринарии сообщила, что с начала 2022 года специалисты поймали 68 бездомных собак. По ее словам, количество обращений по данному вопросу уменьшилось. Так, в Островском районе по сравнению с прошлым годом этот показатель снизился в два раза.

«Если собаки на улице есть, и обращений не так много, — это не значит, что все хорошо. Бродячих животных нужно отловить в кратчайшие сроки. Все решения по этому поводу приняты. По Острову вопрос с бродячими собаками должен быть решен однозначно», — заявил Михаил Ведерников, дав комитету неделю для завершения всех мероприятий.

Второй проблемой губернатор назвал собак на самовыгуле. Михаил Ведерников дал поручение усилить разъяснительную работу с хозяевами таких питомцев о возможном денежном наказании. Власти Псковской области прорабатывают механизм, по которому домашних собак на самовыгуле будут отлавливаться, и чтобы забрать любимца, хозяин будет должен оплатить все расходы, связанные пребыванием питомца в приюте.

«Надеюсь, это будет дополнительным фактором для того, чтобы владельцы собак стали ответственнее, следили за своими животными и не отпускали их гулять без присмотра», – подытожил глава региона..

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