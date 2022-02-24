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Общество

Назарой: Поддерживаю решение губернатора оказать содействие жителям Донбасса

24 февраля 2022 года, 14:55

Заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой поддерживает решение главы Псковской области Михаила Ведерникова в содействии жителям Донбасса.

Она отмечает, что жизнь при наличии агрессивного соседства постоянно подвергается стрессу. Неопределенное настоящее не позволяет планировать будущее.

«Тем кто никогда не был в такой ситуации сложно оценить значимость таких мер поддержки. Поддерживаю решение Губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова оказать содействие жителям Донбасса», – сообщила Олеся Назарой. Она также отметила, что является дочерью военного офицера и принимала участие в эвакуации мирных жителей с территории военного конфликта на границе Абхазии и Грузии в 1990-х.

Замдиректора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» подчеркнула для тех, кто скептически относятся к данным действиям, что «мир не конечен», каждый должен обращать внимание на происходящее рядом.

«Потому что сегодня тебя это не касается, а завтра ты сам можешь нуждаться в помощи и найдётся тысяча причин тебе отказать! И остаётся только надеяться, что в нужное время тебя тоже не оставят и окажут помощь», – подчеркнула Олеся Назарой.

Большинство россиян переживают за ДНР и ЛНР и готовы оказать их жителям поддержку и помощь. Порядка 700 тыс человек Донецкой и Луганской областей уже стали гражданами России.

Опрос ВЦИОМ от 21 февраля показал, что 78% жителей России поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР, эвакуирующихся из-за участившихся провокаций на их территории. Также 75% поддерживают решение президента России Владимира Путина выплатить беженцам 10 тыс. рублей.

На данный момент в Донбассе назревает гуманитарная катастрофа, поэтому Россия делает все, чтобы предотвратить это.

Более 30 субъектов России официально объявили, что готовы принять беженцев из Донбасса, и эта цифра будет возрастать.

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