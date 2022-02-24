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Экономика / Деньги

Сбербанк опровергает фейки о блокировке счетов

24 февраля 2022 года, 14:39

Сбербанк официально опроверг фейки о блокировках счетов физических и юридических лиц, которые появились в социальных сетях.

Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме, заявили в пресс-службе банка.

«Мы готовы к любому развитию ситуации и проработали сценарии для гарантированной защиты средств, активов и интересов наших клиентов, а также обеспечения штатной работы всех наших функций.

Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, управленческим опытом и экспертизой для работы в сложившихся условиях.

Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях», говорится в сообщении банка.

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