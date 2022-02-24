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Общество

Более двух миллионов рублей составляет средний размер ипотечного кредита в Псковской области

24 февраля 2022 года, 12:08

В Псковской области средний размер ипотечного кредита в Псковской области составляет 2,2 млн рублей. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Центробанка России.

Более двух миллионов рублей составляет средний размер ипотечного кредита в Псковской области

Фото: ПАИ

Как отметили в пресс-службе, псковичи в среднем берут ипотеку на 20 лет со средней ставкой кредита 7,8%. В прошедшем 2021 году жители Псковской области оформили свыше шести тысяч ипотечных жилищных кредитов, общая стоимость которых составила 14,2 млрд рублей, годом ранее – 12,3 млрд рублей.

В 2020 году средний размер ипотечного кредита в регионе составил 1,85 млн рублей, в 2019 году – 1,7 млн рублей.

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