Более двух миллионов рублей составляет средний размер ипотечного кредита в Псковской области

В Псковской области средний размер ипотечного кредита в Псковской области составляет 2,2 млн рублей. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Центробанка России.

Как отметили в пресс-службе, псковичи в среднем берут ипотеку на 20 лет со средней ставкой кредита 7,8%. В прошедшем 2021 году жители Псковской области оформили свыше шести тысяч ипотечных жилищных кредитов, общая стоимость которых составила 14,2 млрд рублей, годом ранее – 12,3 млрд рублей.

В 2020 году средний размер ипотечного кредита в регионе составил 1,85 млн рублей, в 2019 году – 1,7 млн рублей.