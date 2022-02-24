Ценные породы рыб для Санкт-Петербурга и Москвы разводят в Дедовичском районе

В Дедовичском районе растят осетров и форель для Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом глава муниципалитета Геннадий Афанасьев сообщил в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 24 февраля.

По его словам, на территории Дедовичского района сразу два инвестора занимаются разведением ценных пород рыб. Их хозяйства расположены на базе водохранилища Псковской ГРЭС в Дедовичах.

«Они эффективно работают, поставляют свою продукцию за пределы Псковской области - в Москву и Петербург. Производство расширяется», – подчеркнул Геннадий Афанасьев.

Глава Дедовичского района также сообщил о лесозаводе «Судома». Предприятие выпускает бревна, доски и брикеты для рынков Азии и Европы. «Также есть небольшие производства сыра. Сыры поставляют и по региону, и за его пределы», – отметил глава муниципалитета.