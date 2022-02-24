Более 14 млрд рублей составил объем ипотечных жилищных кредитов в Псковской области в 2021 году

В 2021 году объем ипотечных жилищных кредитов в Псковской области составил более 14 млрд рублей. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу Центробанка Российской Федерации.

Жители Псковской области в прошедшем году оформили более 6,3 тыс. ипотечных жилищных кредитов, стоимость которых в общей сложности составила 14,2 млрд рублей. В 2020 году объем ипотечных кредитов составлял 12,3 млрд рублей, в 2019 году – на 46% меньше.

По словам экспертов, в прошедшем году у жителей Псковской области сохранялся высокий интерес к ипотеке. Причинами этому выступили рост стоимости жилья, который вызвал необходимость в увеличении заемных средств, и относительно низкая ставка по ипотечному кредитованию.