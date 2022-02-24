Ветстанции Псковской области закупают новое оборудование для исследования молока

Ветеринарные станции в Псковской области закупают новое оборудование для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока и сливок по новым правилам, которые начнут действовать с 1 марта. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального комитета по ветеринарии Веру Баданину.

Она пояснила, что ранее применялись инструментальные методы исследования молока, когда на все показатели продукт проверялся отдельно. Новое же оборудование позвонит в короткий промежуток времени проанализировать молоко сразу по всем показателям.

Кроме того, применение этих приборов снизит стоимость экспертизы. Прейскурант цен на услуги ветстанций в ближайшее время будет пересмотрен в сторону понижения.

С 1 марта вступит в силу Приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 421. По нему проверять сырое молоко должны не лаборатории предприятий — производителей, а сотрудники государственной ветеринарной службы. При этом экспертизу должна проходить каждая партия молока. Исследовать его будут на консистенцию, вкус, запах, цвет, температуру, плотность, кислотность, долю белка и жира.

Подробнее о том, как будет организована эта работа и какие новые затраты ждут производителей молока, читайте здесь >>>