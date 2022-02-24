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Экономика / Сельское хозяйство

Ветстанции Псковской области закупают новое оборудование для исследования молока

24 февраля 2022 года, 10:48

Ветеринарные станции в Псковской области закупают новое оборудование для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы сырого молока и сливок по новым правилам, которые начнут действовать с 1 марта. Об этом пишет «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального комитета по ветеринарии Веру Баданину.

Ветстанции Псковской области закупают новое оборудование для исследования молока

Она пояснила, что ранее применялись инструментальные методы исследования молока, когда на все показатели продукт проверялся отдельно. Новое же оборудование позвонит в короткий промежуток времени проанализировать молоко сразу по всем показателям.

Кроме того, применение этих приборов снизит стоимость экспертизы. Прейскурант цен на услуги ветстанций в ближайшее время будет пересмотрен в сторону понижения.

С 1 марта вступит в силу Приказа Министерства сельского хозяйства РФ № 421. По нему проверять сырое молоко должны не лаборатории предприятий — производителей, а сотрудники государственной ветеринарной службы. При этом экспертизу должна проходить каждая партия молока. Исследовать его будут на консистенцию, вкус, запах, цвет, температуру, плотность, кислотность, долю белка и жира.

Подробнее о том, как будет организована эта работа и какие новые затраты ждут производителей молока, читайте здесь >>>

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