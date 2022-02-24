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Общество

Временное отключение водоснабжения возможно на трёх улицах Пскова 24 февраля

24 февраля 2022 года, 09:41

24 февраля на трёх улицах Пскова возможно временное отключение водоснабжения. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил МП «Горводоканал».

Временное отключение водоснабжения возможно на трёх улицах Пскова 24 февраля

Источник: pixabay.com

В связи с проведением ремонтных работ подача воды может быть временно прекращена по адресам: переулок Хвойный, улица Придорожная и в домах №8, №10, №11, №12, №13, №14 по улице Трохина.

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