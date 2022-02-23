В Псковской области сохранилось около 200 дотов, построенных в 30-х годах прошлого века, пишет «АиФ-Псков».

Как рассказал псковский исследователь фортификации Дмитрий Артамонов, под Псковом, в районе Каменки, Неелово, Выбут - 52 ДОТа. Часть из них были взорваны, мы даже не все нашли. Но штук 30, которые можно потрогать, там есть. В районе Изборска - 35, в Островском районе - порядка 40. «В Себежском районе - 75 объектов, но мы нашли не все, около 65. Потому что, во-первых, там погранзона, во-вторых, огромное болото. Кроме того, есть очень специфичные объекты, так называемые наблюдательные посты. Они вровень с землей, на него пока физически не наступил - не найдешь», - рассказал исследователь.

Дмитрий Артамонов рассказал, что доты он искал сначала методом околонаучного тыка, а с с 2010 года — по архивным картам. «Но даже с картами не всегда удавалось найти. Например, один объект находился в 50 метрах от асфальтовой дороги на холмике. Четыре раза ездили его искать! Эта штука была вровень с землей, а отверстие полтора на полтора метра завалено валежником и буреломом. Нашел его я только потому, что обнаружил гору щебня рядом. Стал круги нарезать и в итоге в 15 метрах от горы щебня нашел дот», - добавил он.

О том, как использовались доты до, во время и после войны и чем они интересны современникам читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>