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Общество

Все вывески типовой застройки Пскова должны соответствовать дизайн-коду с 3 июня 2022

22 февраля 2022 года, 15:40

Владельцам торговых точек в зоне типовой застройки города Пскова необходимо сделать вывески в соответствие с дизайн-кодом до 3 июня 2022 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Представители бизнеса должны обратиться с заявлением и необходимыми документами в Управление по градостроительной деятельности псковской администрации, чтобы согласовать эскиза вывески и ее расположение на фасаде здания.

С 3 июня владельцы торговых точек, чьи вывески не соответствуют условиям дизайн-кода, будут привлекаться к административной ответственности. Юридические лица за первое нарушение получат штраф до 50 тыс. рублей, за повторное – до 100 тыс. рублей.

В результате, планируется, что типовая застройка Пскова будет соответствовать дизайн-коду уже до сентября 2022 года.

Дизайн-код вступил в силу 3 июня 2020 года. Правила оформления, место расположения, вид, размеры и другие правила доступны прописаны в документе.

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