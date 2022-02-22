Россияне проходят тест на человеколюбие — эксперты

78% опрошенных поддержали решение о приеме Россией беженцев из ДНР и ЛНР, данные опросы общественного мнения накануне опубликовал ВЦИОМ. Кроме того, Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Проанализирована реакция в первые три часа после объявления решения. За указанный период 12,6 тысяч российских авторов соцмедиа высказались по теме. Из тех, кто однозначно обозначил свою позицию, 86% высказались в поддержку, 14% - против.

«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», – цитирует сенатора Константина Долгова газета «Взгляд».

«Не могу понять возмущение некоторой части нашего общества из-за выделения денег и сил для помощи беженцам. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно», – отметил он.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отмечает, что при приеме беженцев необходимо обеспечить для детей непрерывность обучения.

«Помогая беженцам с Донбасса, Россия ведёт себя нравственно и по-человечески. Наша страна поступила так, как поступала всегда. В дальнейшем возможно для размещения людей использовать сеть санаториев, например, в Крыму. Ещё очень важно найти такие места, чтобы обеспечить непрерывность учебы для детей. Здесь хорошо подходят «Артек», «Орлёнок», «Сириус» и другие лагеря», - сказал Пожигайло.

Политолог Александр Асафов отмечает, что «тема помощи беженцам из Донбасса важна практически для каждого россиянина, никто не остается равнодушным».

«Все понимают, что Запад сначала пытался придумать войну, а теперь своими руками создает гуманитарную катастрофу. Когда речь заходит о 700 тыс. беженцах в перспективе – это все-таки ЧП. Но наши люди все прекрасно понимают: зачем это делается, зачем санкции против нас вводятся и прочее. При этом опросы показывают, что россияне думают о помощи и сочувствии, а вовсе не о словах западных лидеров», – указал он в комментарии «Взгляду».