Александр Козловский: Дедовичская станция могла бы заняться майнингом

По его мнению, майнинг криптовалюты представляет собой ряд технологий, которые можно либо развивать, либо нет.

«Россия не должна быть на задворках и выглядеть папуасом по сравнению с другими — в плане формирования цивилизованного рынка криптовалют», – высказался Александр Козловский и добавил, что, по его мнению, запрет не поможет, поскольку уже порядка 6 млн жителей страны занимаются майнингов.

«Нужно поступить грамотно, чтобы не дать по рукам нашим гражданам и не увести это в черный рынок, а, наоборот, вытащить их оттуда, дать возможность государству зарабатывать, например, в виде налогов. Но возникают такие идеи, чтобы в одних регионах разрешить майнить а другим — нет. Я в том списке не видел Псковскую область. И мне будет обидно, если например наша Дедовичская станция, которая может участвовать в этом процессе, не сможет этим воспользоваться. Это, конечно, все надо считать», – подчеркнул спикер.