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Общество

До 400 беженцев из ДНР и ЛНР готова принять Псковская область

21 февраля 2022 года, 16:47

Псковская область готова принять до 400 человек, эвакуирующихся с территорий ДНР и ЛНР. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

До 400 беженцев из ДНР и ЛНР готова принять Псковская область

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

Он сообщает, что из-за ситуации с Украиной в течение последних нескольких дней в Россию с территорий ДНР и ЛНР эвакуируются дети, женщины и пожилые люди.

«Псковская область, как и другие регионы нашей страны, готова протянуть руку помощи попавшим в беду. По моему поручению подготовлены пункты временного размещения», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что в случае необходимости область подготовит площади для 1 тыс. беженцев, которые получат проживание и питание, а также медицинскую и психологическую помощь.

Михаил Ведерников пожелал попавшим в эту ситуацию мира и скорейшего возвращения домой. «До этого момента мы сделаем всё необходимое для обеспечения безопасного и комфортного пребывания на нашей земле», – подытожил губернатор.

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