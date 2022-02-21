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Экономика / Инвестиции

Псковские эксперты считают, что пришло время покупать отели

21 февраля 2022 года, 16:01

Сейчас самое удачное время для покупки отелей и гостиниц, отметили псковские эксперты в сфере недвижимости в разговоре с «Псковской правдой».

Псковские эксперты считают, что пришло время покупать отели

Директор ООО «Агентство регионального развития» и ООО «Этажи - Псков» Роман Максименко подчеркнул, что до пандемии объекты размещения продавались редко, а в гостиничном бизнесе реализовывались множество проектов. На сегодняшний день на продажу выставляют как готовые объекты, так и здания, которые задумывались как гостиницы, но завершены не были.

По мнению эксперта, если у человека есть «долгие деньги», то ему будет выгодно вложить их в гостиничный бизнес с перспективой заработка в будущем.

«Это хорошие инвестиции, потому что сейчас цены на такой бизнес очень щадящие, поскольку люди продают объекты не от хорошей жизни», – объяснил Роман Максименко, подчеркнув, что после пандемии объекты размещения вновь станут дороже.

Подробнее о том, что сейчас в продаже и почему владельцы избавляются от отелей, читайте здесь >>>

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