Названы самые цитируемые новости в псковских СМИ за неделю

Самыми цитируемыми новостями в СМИ Псковской области на минувшей неделе, с 14 по 20 февраля, были сообщения о предстоящем ремонте семи школ в Пскове, о распределении потоков машин во время ремонта Троицкого моста в Пскове, о завершении строительства школы на улице Юбилейной. Также федеральные издания цитировали публикации о судебном заседании по резонансному ДТП в Пскове и о новом спектакле Псковского театра драмы.

По данным сервиса «Медиалогия», материалы псковских СМИ в своих публикациях использовали «Известия», «Невские новости», портал «Культура», SportRussia 24 и другие.

Возглавила ТОП-10 самых цитируемых СМИ региона Псковская лента новостей с ИЦ 4,34 и 294 цитатами. На второй строчке в этот раз оказалось Псковское агентство информации с ИЦ 4,18 и 280 цитатами, на третьей - радиостанция «Эхо Москвы. Псков» с ИЦ 0,73 и 49 цитатами.

В пятёрку вошли также портал luki.ru (ИЦ 0,51, 13 цитат) и ГТРК «Псков» (ИЦ 0,26, 12 цитат). В ТОП-10 попали входящие в один холдинг с «Псковской правдой» и ПАИ сайты газет «АиФ-Псков» и «Комсомольская правда - Псков».