Производители вновь стали снижать вес товара в упаковке

Началась новая волна, когда для сохранения стоимости товара производители снижают его вес, пишет «АиФ-Псков».
При этом, как отмечает один из дистрибьюторов, работающих в Псковской области, такая тенденция наблюдается в федеральных торговых сетях. Для традиционной розницы же производители всё же меняют не вес упаковки, а поднимают цену.
Эксперт пояснила, что федеральные сети не охотно соглашаются на повышение цены товара, поэтому производителям приходится искать другие пути.
- Подробнее о том, почему снизил вес товара в упаковке один из псковских производителей, как относится антимонопольная служба к таким шагам, читайте здесь >>>.