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Экономика / Потребитель (Товары и цены)

Производители вновь стали снижать вес товара в упаковке

21 февраля 2022 года, 12:28

Началась новая волна, когда для сохранения стоимости товара производители снижают его вес, пишет «АиФ-Псков».

При этом, как отмечает один из дистрибьюторов, работающих в Псковской области, такая тенденция наблюдается в федеральных торговых сетях. Для традиционной розницы же производители всё же меняют не вес упаковки, а поднимают цену.

Эксперт пояснила, что федеральные сети не охотно соглашаются на повышение цены товара, поэтому производителям приходится искать другие пути.

  • Подробнее о том, почему снизил вес товара в упаковке один из псковских производителей, как относится антимонопольная служба к таким шагам, читайте здесь >>>.  

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