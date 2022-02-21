Производители вновь стали снижать вес товара в упаковке

Началась новая волна, когда для сохранения стоимости товара производители снижают его вес, пишет «АиФ-Псков».

При этом, как отмечает один из дистрибьюторов, работающих в Псковской области, такая тенденция наблюдается в федеральных торговых сетях. Для традиционной розницы же производители всё же меняют не вес упаковки, а поднимают цену.

Эксперт пояснила, что федеральные сети не охотно соглашаются на повышение цены товара, поэтому производителям приходится искать другие пути.