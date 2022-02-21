Четыре полосы движения автотранспорта оборудуют на новом Троицком мосту в Пскове

После реконструкции Троицкий (Советский) мост в Пскове будет иметь два тротуара по два метра и четыре полосы для движения автотранспорта. Об этом и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире ГТРК «Псков» 21 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

По его словам, визуальных изменений Троицкого моста после реконструкции не ожидается. В ходе работ будет сохранен его исторический облик. На мосту, как отметил Станислав Стармолотов, также планируют установить чугунные решётки.

Руководитель профильного комитета также сообщил, что на данный момент уже стартовали работы по реконструкции. В частности, подрядная организация уже завозит строительные материалы. Закрытие моста для пешеходов и транспорта запланировано на 1 марта. Движение по нему планируют открыть уже к концу текущего года.