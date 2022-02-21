Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Четыре полосы движения автотранспорта оборудуют на новом Троицком мосту в Пскове

21 февраля 2022 года, 11:44

После реконструкции Троицкий (Советский) мост в Пскове будет иметь два тротуара по два метра и четыре полосы для движения автотранспорта. Об этом и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире ГТРК «Псков» 21 февраля, передает корреспондент «Псковской правды».

Четыре полосы движения автотранспорта оборудуют на новом Троицком мосту в Пскове

Фото Андрея Степанова

По его словам, визуальных изменений Троицкого моста после реконструкции не ожидается. В ходе работ будет сохранен его исторический облик. На мосту, как отметил Станислав Стармолотов, также планируют установить чугунные решётки.

Руководитель профильного комитета также сообщил, что на данный момент уже стартовали работы по реконструкции. В частности, подрядная организация уже завозит строительные материалы. Закрытие моста для пешеходов и транспорта запланировано на 1 марта. Движение по нему планируют открыть уже к концу текущего года.

Читайте также
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Выращенные на родной земле: россияне отдают предпочтение фермерским продуктам питания – опрос
Александр Козловский: Дедовичская станция могла бы заняться майнингом
Псковская область может выйти на плато заболеваемости коронавирусом на этой неделе
До 400 беженцев из ДНР и ЛНР готова принять Псковская область
Псковские эксперты считают, что пришло время покупать отели
Мероприятия в честь Дня памяти воинов-разведчиков, погибших в бою, прошли в Пскове
Более 100 литров алкоголя изъяли таможенники из псковского магазина
Названы самые цитируемые новости в псковских СМИ за неделю
В Пскове на улице Пушкина создадут современное ярмарочное пространство

Комментарии

Авторизация
No comments
Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу
Пустить по кругу

Транспорт / Инфраструктура
20 января 16:22

Пустить по кругу

ДТП с пятью жертвами в Печорах заставило искать способ сдерживания лихачей
Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек

Транспорт / Безопасность
18 января 18:47

Круговое движение предлагается организовать в Печорах на месте ДТП, в котором погибли пять человек