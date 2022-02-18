Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Борис Елкин рассказал, каким будет отремонтированный Троицкий мост в Пскове

18 февраля 2022 года, 13:47

После реконструкции Советского (Троицкого) моста он будет с металлическими пролётными строениями. Его форма останется прежней, но появится архитектурная подсветка – праздничная и повседневная. Об этом глава администрации города Пскова рассказал в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

Борис Елкин рассказал, каким будет отремонтированный Троицкий мост в Пскове

Фото Андрея Степанова

Он также рассказал, что работы по реконструкции моста начинаются. Строительный городок уже расположили рядом с объектом, по словам Бориса Елкина, с 1 марта он будет на мосту.

«Если мы будем ждать, пока закончим Поземского, то тогда с Троицким мостом уйдём в зиму. И будет переходящий объект на следующий год, но это создаст больше проблем для граждан», – пояснил глава городской администрации и добавил, что подрядная организация была готова перекрыть мост еще в январе, но ней проработали этот вопрос, чтобы уменьшить срок работ.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Карантин по бешенству ввели в Островском районе
Псковички примут участие в «Comedy Баттл» на телеканале «ТНТ» 18 февраля
Аркадий Гохман покидает пост главного врача псковской Детской областной больницы
19 февраля изменится схема движения автобусов по Рижскому проспекту в Пскове
Псковский завод «Титан-Полимер» создаёт условия для карьерного роста
Свыше 50 протоколов составили на псковские «управляйки» из-за некачественной уборки снега
Более 7 млн рублей выделят на ямочный ремонт дорог в Пскове
В центре Пскова установят общественные туалеты с магнитными замками
Борис Елкин объяснил, почему не будет временного пешеходного моста вместо Троицкого

Комментарии

Авторизация
No comments
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Общество
16 февраля 12:50

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?