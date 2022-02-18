Борис Елкин рассказал, каким будет отремонтированный Троицкий мост в Пскове

После реконструкции Советского (Троицкого) моста он будет с металлическими пролётными строениями. Его форма останется прежней, но появится архитектурная подсветка – праздничная и повседневная. Об этом глава администрации города Пскова рассказал в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

Он также рассказал, что работы по реконструкции моста начинаются. Строительный городок уже расположили рядом с объектом, по словам Бориса Елкина, с 1 марта он будет на мосту.

«Если мы будем ждать, пока закончим Поземского, то тогда с Троицким мостом уйдём в зиму. И будет переходящий объект на следующий год, но это создаст больше проблем для граждан», – пояснил глава городской администрации и добавил, что подрядная организация была готова перекрыть мост еще в январе, но ней проработали этот вопрос, чтобы уменьшить срок работ.