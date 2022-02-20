Три волка добыли охотники Пыталовского района

В ходе охотничьей операции в Пыталовском районе добыли три волка. Об этом сообщает газета Пыталовского района «Наша жизнь» со ссылкой на охотоведа первой категории Михаила Хомына.

По его словам, для обезвреживания хищников, которые обитали в деревнях Анюткино, Васькино, Большая Мельница и Стехны, было задействовано 48 охотников. Участие в охотничьей операции принимали, в том числе, и охотники из Санкт-Петербурга.

«Ведущий охотовед Псковской области Виктор Павлович Семёнов как всегда смог грамотно организовать большое количество охотников на слаженную работу. А охотовед из Островского района Геннадий Алексеевич Стрельцов помог своим многолетним опытом», – отметил Михаил Хомын.

Он также сообщил, что в ходе операции охотники добыли довольно крупных волков. Среди них двое самцов, один из которых весил 70 кг, и молодая самка около двух лет.

Кроме того, Михаил Хомын поделился, что охотники планировали поймать в Пыталовском районе четырёх волков, однако один ушел от преследований. При этом охотовед подчеркнул, что в одиночку хищник не сможет причинить вред природе.