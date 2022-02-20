Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Три волка добыли охотники Пыталовского района

20 февраля 2022 года, 11:33

В ходе охотничьей операции в Пыталовском районе добыли три волка. Об этом сообщает газета Пыталовского района «Наша жизнь» со ссылкой на охотоведа первой категории Михаила Хомына.

Три волка добыли охотники Пыталовского района

Источник: pixabay.com

По его словам, для обезвреживания хищников, которые обитали в деревнях Анюткино, Васькино, Большая Мельница и Стехны, было задействовано 48 охотников. Участие в охотничьей операции принимали, в том числе, и охотники из Санкт-Петербурга.

«Ведущий охотовед Псковской области Виктор Павлович Семёнов как всегда смог грамотно организовать большое количество охотников на слаженную работу. А охотовед из Островского района Геннадий Алексеевич Стрельцов помог своим многолетним опытом», – отметил Михаил Хомын.

Он также сообщил, что в ходе операции охотники добыли довольно крупных волков. Среди них двое самцов, один из которых весил 70 кг, и молодая самка около двух лет.

Кроме того, Михаил Хомын поделился, что охотники планировали поймать в Пыталовском районе четырёх волков, однако один ушел от преследований. При этом охотовед подчеркнул, что в одиночку хищник не сможет причинить вред природе.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Весенне-летний турсезон в Псковской области обсудят в утреннем эфире «Псковского телеграма online» 21 февраля
Чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков прошел в Островском районе
Почти тысяча жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
До +5 градусов прогнозируется в Псковской области 20 февраля
Более 1000 человек заболели коронавирусом в Псковской области за 18 февраля
11,6 млн рублей получит Псковская область на поддержку НКО
19 февраля участок Рижского проспекта в Пскове закрыт для машин до 16:00
До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля
На 15,7% сократилось количество безработных в Псковской области с начала 2022 года

Комментарии

Авторизация
No comments
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Общество
16 февраля 12:50

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?