11,6 млн рублей получит Псковская область на поддержку НКО

Псковская область получит 11,6 млн от Фонда президентских грантов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. региона. Он также отметил, что в 2021 году сумма была меньше на 1,6 млн рублей.

Глава региона также отметил, что такую же сумму выделят из областного бюджета. Так, объем поддержки регионального грантового конкурса для СОНКО составит более 23 млн рублей.

В 2022 году в Псковской области планируется два конкурса для НКО, сообщил Михаил Ведерников и добавил, что в апреле начнется прием заявок.

Он также сообщил, что оператором предоставления субсидий является Управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

«Уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьёзным подспорьем нашему некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов», – подытожил Михаил Ведерников.