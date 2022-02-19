Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

11,6 млн рублей получит Псковская область на поддержку НКО

19 февраля 2022 года, 12:34

Псковская область получит 11,6 млн от Фонда президентских грантов для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте. региона. Он также отметил, что в 2021 году сумма была меньше на 1,6 млн рублей.

Глава региона также отметил, что такую же сумму выделят из областного бюджета. Так, объем поддержки регионального грантового конкурса для СОНКО составит более 23 млн рублей.

В 2022 году в Псковской области планируется два конкурса для НКО, сообщил Михаил Ведерников и добавил, что в апреле начнется прием заявок.

Он также сообщил, что оператором предоставления субсидий является Управление общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

«Уверен, что полученная финансовая поддержка будет серьёзным подспорьем нашему некоммерческому сектору и позволит реализовать много по-настоящему полезных, интересных и нужных проектов», – подытожил Михаил Ведерников.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

19 февраля участок Рижского проспекта в Пскове закрыт для машин до 16:00
До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля
На 15,7% сократилось количество безработных в Псковской области с начала 2022 года
«Вы такие искренние»: комик Иван Абрамов – о выступлении псковского дуэта «Жидкий шмель» на «Comedy Баттл»
Дни Псковской области в эфире ОТР обсудили в юбилейном выпуске «Псковского телеграма»
До +4 градусов прогреется воздух в Псковской области 19 февраля
Алёна Иванова: Наши спортсмены – наша гордость
«Просто где-то сил не хватило» – Александр Кузьмин о выступлении российской сборной по биатлону на Олимпиаде
Карантин по бешенству ввели в Островском районе

Комментарии

Авторизация
No comments
Таблетки от жадности

Экономика
18 февраля 16:54

Таблетки от жадности

Из псковских аптек исчезают лекарства?
Планов громадьё

Экономика
16 февраля 11:20

Планов громадьё

Какие крупные стройки ждут псковичей в 2022 году?
Как получить разрешительные документы на продукцию в Санкт-Петербурге?

Экономика
16 февраля 10:14

Как получить разрешительные документы на продукцию в Санкт-Петербурге?