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Общество

«Вы такие искренние»: комик Иван Абрамов – о выступлении псковского дуэта «Жидкий шмель» на «Comedy Баттл»

18 февраля 2022 года, 22:22

Дуэт из Пскова «Жидкий шмель» принял участие в третьем выпуске 12-го сезона шоу «Comedy Баттл», который вышел на телеканале «ТНТ» в пятницу, 18 февраля.

«Вы такие искренние»: комик Иван Абрамов – о выступлении псковского дуэта «Жидкий шмель» на «Comedy Баттл»

Фото: скрин из шоу «Comedy Баттл» телеканала «ТНТ»

Псковички Регина и Александра поделились, что выступают вместе еще со школьных времен. «Вообще, мы не всегда так назывались», – подчеркнули они и сообщили, что когда-то их дуэт назывался «Камбаламба».

Обратили внимание девушки и на то, что в текущем году их дуэту исполняется 12 лет. Столько же лет и шоу «Comedy Баттл», ведь на телевидении транслируется уже 12 сезон этого популярного проекта.

«Вы такие искренние»: комик Иван Абрамов – о выступлении псковского дуэта «Жидкий шмель» на «Comedy Баттл»

Фото: скрин из шоу «Comedy Баттл» телеканала «ТНТ»

Псковички также отметили, что особый интерес у них вызывают юмор и миниатюры, в которых присутствует ярко выраженная актёрская игра. «Мы стараемся воплощать в своих миниатюрах именно этот нюанс», – прокомментировали девушки.

Дуэт из Пскова «Жидкий шмель» показал жюри «Comedy Баттл» миниатюру «В магазине шуб летом». Выступление псковичек оценивали актриса и телеведущая Марина Кравец, комик и музыкант Иван Абрамов, а также шоумен, актер и юморист Демис Карибидис.

«Вы такие искренние»: комик Иван Абрамов – о выступлении псковского дуэта «Жидкий шмель» на «Comedy Баттл»

Фото: скрин из шоу «Comedy Баттл» телеканала «ТНТ»

«Мне было правда смешно. И несколько шуток были прям классные. Мне очень понравилось. Успехов дальше!» – прокомментировала миниатюру Марина Кравец.

Иван Абрамов оказался с ней солидарен и подчеркнул, что благодаря двум шуткам, которые прозвучали в выступлении, псковички могут пройти в следующий этап. «Все остальное было не так сильно, как эти две шутки. Но для первого этапа этого достаточно. Тем более вы такие искренние», – добавил он.

«Вы такие искренние»: комик Иван Абрамов – о выступлении псковского дуэта «Жидкий шмель» на «Comedy Баттл»

Фото: скрин из шоу «Comedy Баттл» телеканала «ТНТ»

Демис Карибидис поблагодарил дуэт из Пскова за выступление, отметив, что миниатюра была отыграна на высшем уровне: смешные шутки, миниатюра нигде не брошена, сыграно «чётко». 

«Единственный мой совет: удаляйте ненужный мусор из номера. Не держитесь за шутки. Главное, чтобы все было быстро, понятно и драматургически четко. Во всем остальном прекрасно. Идите дальше!» – резюмировал он.

По итогам выступления дуэт из Пскова «Жидкий шмель» прошел в следующий этап телевизионного шоу «Comedy Баттл».

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