«Вы такие искренние»: комик Иван Абрамов – о выступлении псковского дуэта «Жидкий шмель» на «Comedy Баттл»

Дуэт из Пскова «Жидкий шмель» принял участие в третьем выпуске 12-го сезона шоу «Comedy Баттл», который вышел на телеканале «ТНТ» в пятницу, 18 февраля.



Псковички Регина и Александра поделились, что выступают вместе еще со школьных времен. «Вообще, мы не всегда так назывались», – подчеркнули они и сообщили, что когда-то их дуэт назывался «Камбаламба». Обратили внимание девушки и на то, что в текущем году их дуэту исполняется 12 лет. Столько же лет и шоу «Comedy Баттл», ведь на телевидении транслируется уже 12 сезон этого популярного проекта.



Псковички также отметили, что особый интерес у них вызывают юмор и миниатюры, в которых присутствует ярко выраженная актёрская игра. «Мы стараемся воплощать в своих миниатюрах именно этот нюанс», – прокомментировали девушки. Дуэт из Пскова «Жидкий шмель» показал жюри «Comedy Баттл» миниатюру «В магазине шуб летом». Выступление псковичек оценивали актриса и телеведущая Марина Кравец, комик и музыкант Иван Абрамов, а также шоумен, актер и юморист Демис Карибидис.



«Мне было правда смешно. И несколько шуток были прям классные. Мне очень понравилось. Успехов дальше!» – прокомментировала миниатюру Марина Кравец. Иван Абрамов оказался с ней солидарен и подчеркнул, что благодаря двум шуткам, которые прозвучали в выступлении, псковички могут пройти в следующий этап. «Все остальное было не так сильно, как эти две шутки. Но для первого этапа этого достаточно. Тем более вы такие искренние», – добавил он.