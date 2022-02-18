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Общество

Карантин по бешенству ввели в Островском районе

18 февраля 2022 года, 17:32

В Островском районе ввели карантин по бешенству. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Зараженное животное выявили в деревне Рублёво Островского района на территории личного подворья. Как сообщил хозяин собаки, питомец загрыз пробравшегося во двор енота. Несмотря на то, что енот на вид выглядел здоровым, мужчина обратился в ветеринарную службу, где у животного отобрали патологический материал, а после доставили в лабораторию.

В ходе лабораторного исследования у енота было выявлено бешенство. При этом собака им заразиться не успела. Она провела 10 дней на карантине, после чего её привили от бешенства.

На данный момент на территории личного подворья в деревне Рублёво Островского района, а также на прилегающей территории в радиусе до одного километра введен 60-дневный карантин. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных.

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