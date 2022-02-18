Аркадий Гохман покидает пост главного врача псковской Детской областной больницы

Главный врач Детской областной больницы в Пскове Аркадий Гохман покидает свой пост, отправляясь на заслуженный отдых. Его трудовая деятельность во многом была связана с псковским здравоохранением, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области.

Первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова вручила Аркадию Гохману почетную грамоту от главы Псковской области Михаила Ведерникова. Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко поблагодарила главного врача Детской областной больницы за добросовестный многолетний труд и вручила ему Благодарственное письмо.

Аркадий Гилерович Гохман окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт по специальности «педиатрия» в 1986 году. Интернатуру он проходил в Псковской области. В Плюссу Аркадий Гохман попал по распределению, где начал работу участковым педиатром. После он занял должность заведующего педиатрическим отделением.

Начиная с 1990 года Аркадий Гохман возглавлял Плюсскую районную больницу. В должности главного врача он проработал более 25 лет.

С 2016 года Аркадий Гохман возглавлял Детскую областную больницу в Пскове на должности главного врача. За шесть лет работы он добился выхода медицинского учреждения на клинический уровень, привлек в больницу врачебные кадры, а также наладил контакты с медицинским факультетом ПсковГУ, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом и другими медицинскими ВУЗами.

Кроме того, в больнице за время его руководства были открыты три новых подразделения: отделение паллиативной медицинской помощи детям, отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям и отделение спортивной медицины.

Помимо этого, Аркадий Гохман во время пандемии также принимал активное участие в открытии обсервационных отделений для детей, временных инфекционных отделений и отделений для долечивания больных коронавирусом на базе Детской областной больницы в Пскове.