Свыше 50 протоколов составили на псковские «управляйки» из-за некачественной уборки снега

Из-за некачественной уборки городских улиц и дворовых территорий от снежных масс на псковские управляющие компании составили более 50 протоколов об административных правонарушениях. Об этом в ходе прямого эфира в своем Instagram-аккаунте сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, в настоящее время с подрядчиками, убирающими город от снега, ведется постоянная претензионная работа, а в случае административных правонарушений им выписываются штрафы. Протоколы также составляются и на управляющие компании Пскова.

«На дорогах есть остатки льда, погодные условия нам помогли – несколько дней дождя позволили быстрее растопить лёд, но необходимо продолжать работу по вывозу снега и льда, работать с управляющими компаниями», – сообщил Борис Елкин.

Кроме того, как отметил глава администрации Пскова, уборка от снежных масс городских межквартальных проездов, на которую ежедневно оставляют жалобы псковичи, остается одной из «болевых точек». «Эти вопросы приходится в ручном режиме дорабатывать», – пояснил Борис Елкин.