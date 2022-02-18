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Общество

В центре Пскова установят общественные туалеты с магнитными замками

18 февраля 2022 года, 14:05

В центре Пскова будут установлены общественные туалеты, которые оснастят магнитными замками и валидаторами для проведения оплаты. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин во время прямого эфира на своей странице в Instagram 18 февраля.

Он отметил, что туалеты будут работать круглосуточно, оплата — только безналичная.

Борис Елкин добавил, что смета для создания в Пскове сети общественных туалетов уже готова. Вопрос по финансированию будет вынесен на ближайшую сессию Псковской городской Думы.

Глава администрации города отметил, что в кабинки необходимо установить обогреватели и настроить работу насосов.

Борис Елкин подчеркнул, что совсем без присмотра общественные туалеты оставлять не будут, их работа будет контролироваться.

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