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Общество

Борис Елкин объяснил, почему не будет временного пешеходного моста вместо Троицкого

18 февраля 2022 года, 14:00

Глава администрации города Пскова Борис Елкин объяснил, почему не возведут временный мост для пешеходов на время реконструкции Советского (Троицкого) моста, в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, поступает много обращений от псковичей по поводу строительства временного пешеходного моста. Борис Елкин напомнил, что в Финском парке есть такой мост, но отметил, что некоторым жителям «придётся делать крюк».

Временный мост также не будут возводить в связи с ограничительными мероприятиями на территории Псковского кремля. Для его строительства будут земляные работы и следовательно археологические раскопки. «Это бы увеличило значительно сроки строительства», – объяснил Борис Елкин и добавил, что движение по отремонтированному мосту должны открыть уже к концу этого года.

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