Борис Елкин объяснил, почему не будет временного пешеходного моста вместо Троицкого

Глава администрации города Пскова Борис Елкин объяснил, почему не возведут временный мост для пешеходов на время реконструкции Советского (Троицкого) моста, в прямом эфире в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, поступает много обращений от псковичей по поводу строительства временного пешеходного моста. Борис Елкин напомнил, что в Финском парке есть такой мост, но отметил, что некоторым жителям «придётся делать крюк».

Временный мост также не будут возводить в связи с ограничительными мероприятиями на территории Псковского кремля. Для его строительства будут земляные работы и следовательно археологические раскопки. «Это бы увеличило значительно сроки строительства», – объяснил Борис Елкин и добавил, что движение по отремонтированному мосту должны открыть уже к концу этого года.