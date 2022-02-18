345 млн рублей получат муниципальные образования Псковской области для повышения зарплат в бюджетной сфере

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распределить 345 млн рублей по муниципальным образованиям региона с целью повышения заработной платы в бюджетной сфере. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распределить 345 млн рублей по муниципальным образованиям региона с целью повышения заработной платы в бюджетной сфере. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«Работникам бюджетной сферы всегда стараемся уделять особое внимание и делаем всё, чтобы обеспечить рост зарплат и своевременные социальные выплаты. Цель – доведение зарплат бюджетников (и в первую очередь педагогов) до среднеобластного уровня», – подытожил Михаил Ведерников.