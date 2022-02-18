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Экономика / Деньги

345 млн рублей получат муниципальные образования Псковской области для повышения зарплат в бюджетной сфере

18 февраля 2022 года, 11:23

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил распределить 345 млн рублей по муниципальным образованиям региона с целью повышения заработной платы в бюджетной сфере. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте.

345 млн рублей получат муниципальные образования Псковской области для повышения зарплат в бюджетной сфере

Фото: Андрей Степанов
Средства предоставят из областного бюджета. Так. 197,2 млн рублей направят на индексацию зарплаты педагогическим работникам школ, детских садов, допобразования и культурных учреждений; 28,6 млн пойдут на увеличение фонда оплаты труда с 1 октября 2022 этим же категориям работников на 4%; 119,3 млн рублей предназначены для повышения МРОТ до 13 тыс. 890 рублей.

«Работникам бюджетной сферы всегда стараемся уделять особое внимание и делаем всё, чтобы обеспечить рост зарплат и своевременные социальные выплаты. Цель – доведение зарплат бюджетников (и в первую очередь педагогов) до среднеобластного уровня», – подытожил Михаил Ведерников.

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