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Общество

Строительство новой школы на улице Юбилейной в Пскове идёт с опережением графика

18 февраля 2022 года, 08:32

Новая школа на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове отстраивается с опережением графика. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации. Объект возводится в рамках национального проекта «Образование». 

86 специалистов работают на стройплощадке. На данном этапе стартовали отделочные работы. Также планируется оборудовать учебные классы, спортивный, 3D лабораторию, библиотеку, обеденный и актовый залы и лифт. Работы на пришкольной территории начнутся, когда будет подходящая погода. Подрядная организация построит восемь площадок для отдыха, игр и спортивных занятий, проезды, парковки, пешеходные дорожки и газоны.

Провододящиеся на объекте работы проконтролировала первый замглавы администрации города Пскова Ирина Иванова. 

Она также посетила Псковский технический лицей. Объект культурного наследия отреставрировали примерно на 50%. К завершению подходят черновые работы. После специалисты займутся чистовой отделкой. Рабочие установят сантехнику, двери, электрооборудование. Помимо этого подрядчик проведёт фасадные работы, он также завершит охранные обязательства. Археологические изыскания завершились. Рабочие должны восстановить историческую плитку и лепнину.

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