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Общество

Научно-практическая конференция в честь 350-летия Петра I состоится в Пскове 18 февраля

17 февраля 2022 года, 19:35

18 февраля на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове пройдет научно-практическая конференция «В начале славных дней», которая будет посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам организаторов, мероприятие позволит развить научно-исследовательскую деятельность студентов и преподавателей колледжа, а также сотрудничество с другими образовательными учреждениями. Кроме того, еще одной его целью является привлечение внимание к изучению искусства и культуры Петровской эпохи.

В научно-практической конференции «В начале славных дней» примут участие студенты и преподаватели средних специальных и высших учебных заведений России. В числе участников заявлены представители Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского, Смоленского государственного института искусств, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, Астраханского колледжа культуры и искусств, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, а также сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

В данном мероприятие желающие смогут принять участие как очном или заочном формате, так и дистанционно. 

Как отмечают организаторы, конференция будет направлена на рассмотрение различных направлений русского музыкального искусства: музыкального фольклора, академической музыки и древнерусского певческого искусства. Все они являются неотъемлемой частью культуры и искусства России.

Также в ходе мероприятия обсудят широкий круг вопросов о живописи, музыке, культуре русского старообрядчества и народной песни как исторического документа Петровской эпохи. В докладах, которые представят на конференции, будут рассмотрены произведения изобразительного и музыкального искусства XIX-XX веков, отражающие эпоху Просвещения и Петровское время. По итогам конференции планируют издать сборник материалов и статей.

Кроме того, для всех желающих с научно-практической конференции «В начале славных дней» будет вестись прямая трансляция.

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