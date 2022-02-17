С начала недели в псковский травмпункт с уличными травмами обратились порядка 200 человек

За прошедшие четыре дня псковский травматологический пункт принял порядка 200 человек с уличными травмами. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на заведующего травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

Он отметил, что ранее в городской травмпункт в день поступали порядка 40 человек. На данный момент в связи с погодными условиями их количество выросло до 50. По словам Вадима Букши, псковичи в основном обращаются в медицинское учреждение с переломами голеностопного сустава и рук. При этом две трети травм они получают на городских улицах.

Заведующий медучреждением также сообщил, что в травмпункт с начала текущей недели обратились порядка 200 псковичей. Примерно 160 пациентов получили травмы на улице.

«Пожилые идут чаще всего с переломами. Чем моложе человек, тем больше шанс, что у него будет ушиб. По-другому – растяжение связок. Но нельзя не упомянуть тот факт, что вывих – это тоже тяжелая травма», – подчеркнул Вадим Букша.