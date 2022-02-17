В Псковской области будут реализованы мероприятия по повышению производительности труда

В 2022 года в Псковской области будут реализованы мероприятия в рамках направления национального проекта «Повышение производительности труда». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее соглашение область подписала с Министерством экономического развития РФ.

Одним из таких мероприятий выступает региональный проект «Системные меры повышения производительности труда». Он направлен на внедрение передовых решений, которые будут способствовать повышению производительности труда, на замещение непроизводительных рабочих мест, сокращение административных и нормативно-правовых ограничений, а также формирование системы организационной и методической поддержки повышения производительности труда.

В рамках данного проекта руководители региональных предприятий пройдут обучения, направленные на формирование управленческих навыков в сфере повышения производительности труда программам «Акселератор экспортного роста» и «Лидеры производительности». Участие в программах нацпроекта позволит организациям получить доступ к финансовым и образовательным мероприятиям: обучению руководителей, работников и управленческого персонала, а также льготным займам и оптимизации технологических процессов.

Второе мероприятия в рамках нацпроекта – региональный проект, реализующийся на территории Псковской области с 2020 года, «Адресная поддержка повышения производительности труда». В настоящее время на территории области уже работают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (АНО «ФЦК»). Для участие в реализации мероприятий регионального проекта в январе текущего года состоялся очный отбор областных предприятий.

С организациями, которые пройдут отбор, АНО «ФЦК» заключит соглашение. Для предприятий подготовят предложения по практическому шестимесячному обучению сотрудников основам бережливого производства. Внутренними тренерами станут сотрудники предприятий, которые смогут обучать коллег бережливому производству. Участие в программе для региональных предприятий будет проводиться на безвозмездной основе.

Кроме того, в Псковской области в текущем году планируют создать учебную производственную площадку «Фабрика процессов». Она будет обеспечивать практическое обучение инструментам и принципам бережливого производства посредством имитации реальных вспомогательных и производственных процессов.