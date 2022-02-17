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Общество

19 февраля в Пскове пройдет тур по новостройкам по программе трейд-ин

17 февраля 2022 года, 11:37

19 февраля всех желающих приглашают в тур по новостройкам Пскова. В этот раз будут представлены квартиры, которые можно приобрести по программе трейд-ин. Кроме того, специалисты расскажут об актуальных и интересных предложениях на рынке современной недвижимости.

19 февраля в Пскове пройдет тур по новостройкам по программе трейд-ин

Участники тура отправятся на строительные площадки, смогут лично посмотреть планировки квартир, а также задать вопросы представителям застройщика.

Помимо этого специалисты подробно расскажут о новой программе «Меняем старое на новое». Приобретение квартиры в трейд-ин предполагает обмен старой жилплощади на новую с доплатой. Данная услуга является выгодной, поскольку процедура продажи для собственников облегчается – не надо искать покупателей. Вместо этого достаточно обменять прежнее жилье на квартиру в новостройке. Такой формат является удобным и современным способом улучшения жилищных условий.

19 февраля в Пскове пройдет тур по новостройкам по программе трейд-ин

Участниками тура также могут стать псковичи, не имеющие вторичного жилья. Представители банков, которые будут на мероприятии, расскажут про условия оформления ипотеки.

В предстоящем туре псковичи отправятся в пять жилых комплексов: ЖК «Перспектива» (улица Завеличенская); ЖК «Образцовый» (улица Крестки); ЖК Заречье PARK» (улица Алексея Алехина); ЖК «Сиреневый парк» (улица Гдовская); Smart квартал (улица Инженерная и улица Юности).

Чтобы стать участником тура, необходимо записаться по телефону 8 (8112) 702-242.

Отъезд состоится 19 февраля в 11:00 от улицы Ленина, 6а.

*Трейд-ин представляет собой систему покупки, при которой покупатель отдаёт продавцу старый товар в зачет стоимости нового.

19 февраля в Пскове пройдет тур по новостройкам по программе трейд-ин
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