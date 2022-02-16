Разрабатывается проект новых водопровода, канализации и теплосетей для Печерского монастыря

Идёт разработка технической документации для проведения в Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь новых водопровода, канализации и теплосетей. Об этом на отчетной конференции комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области 16 февраля рассказал его председатель Вадим Нэдик, представляя отчёт о работе АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)», передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Те сети, которые сейчас существуют, не обеспечивают потребности монастыря. Можно сказать, что в нынешних условиях обитель выживает, и нуждается в том, чтобы были сделаны нормальные водопровод, теплосети, канализация», - отметил Вадим Нэдик. Он заметил, что рассматривается возможность подключения к новым коммуникациям не только монастыря, но и других объектов.

Прокладка новых сетей является первым этапом работ. В дальнейшем предусмотрена замена части городских сетей водопровода, что обеспечит развитие территории вокруг обители.

Вадим Нэдик добавил, что под руководством комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области идёт работа по устройству трёх канализационно-насосных станций, которые должны будут увести с территории монастыря и прилегающих улиц все сточные воды.

«То, что мы наблюдаем сейчас — люди делают откачку своих септиков и сливают в ручей, который протекает по территории монастыря. В этой связи установка станций - работа крайне необходимая, потому что ситуация иногда бывает плачевной», - сказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия.