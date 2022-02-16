Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Соцзащита

Назарой: Решение жилищного вопроса позволит сиротам спокойно учится и развиваться

16 февраля 2022 года, 14:34

«Решение жилищного вопроса в более оперативном ключе станет сильным подспорьем тому, чтобы ребята могли спокойно учиться, развиваться и оставаться на территории региона», – заявила «Псковской правде» заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Олеся Назарой.

Работа, которая в настоящее время предпринимается в регионе для развития и сохранения человеческого капитала, «не может не радовать». По словам Олеси Назарой, особого внимания и содействия в области материального обеспечения требуют дети, которые в силу различных обстоятельств с раннего возраста были лишены поддержки и находились на попечении государства. Во многом это необходимо из-за того, что у них меньше шансов вхождения в самостоятельную взрослую жизнь.

«В условиях резкого повышения цен на жилье решение финансовых вопросов позволит снизить стрессовость вхождения в самостоятельную жизнь вне государственного учреждения», – отметила Олеся Назарой.

Заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» также выразила надежду, что в связи с увеличением количества участников программы, которым будут предоставляться сертификаты на приобретение жилья, никаких «бумажных проволочек» не возникнет.

«Будем надеяться, что на территории региона появится еще больше жителей с комфортными условиями жизни», – подчеркнула Олеся Назарой.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить из регионального бюджета на жилищные сертификаты для детей-сирот дополнительные 20 млн рублей. Соответствующее решение было озвучено на встрече с председателем областного комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой.

На приобретение жилых помещений для детей-сирот в Псковской области в текущем году из федерального и областного бюджетов выделено около 170 млн рублей. Распорядителем бюджетных средств с 2022 года является региональный комитет по строительству и ЖКХ. Полномочия по обеспечению детей-сирот социальной выплатой на приобретение жилья возложено на областной комитет по социальной защите.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Выставка «Смоляная вода» из Пскова отправится в путешествие по России
Свыше 500 компаний с иностранным участием работают в Псковской области
Родных лётчика из разбившегося в Псковской области ИЛ-2 ищут во Владимирской области
Инновационное колесо представил преподаватель ПсковГУ на ОТР
Более 900 жителей Псковской области заболели коронавирусом за сутки
Марина Галактионова станет деканом медицинского факультета ПсковГУ
На реке Толба при опрокидывании аэросаней погиб человек
Новые анатомические залы появились в ПсковГУ
Новый очаг коронавируса зафиксировали в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?

Общество
16 февраля 12:50

Как изменятся маршруты псковских автобусов с 1 марта?
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?