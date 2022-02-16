Назарой: Решение жилищного вопроса позволит сиротам спокойно учится и развиваться

«Решение жилищного вопроса в более оперативном ключе станет сильным подспорьем тому, чтобы ребята могли спокойно учиться, развиваться и оставаться на территории региона», – заявила «Псковской правде» заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Олеся Назарой.

Работа, которая в настоящее время предпринимается в регионе для развития и сохранения человеческого капитала, «не может не радовать». По словам Олеси Назарой, особого внимания и содействия в области материального обеспечения требуют дети, которые в силу различных обстоятельств с раннего возраста были лишены поддержки и находились на попечении государства. Во многом это необходимо из-за того, что у них меньше шансов вхождения в самостоятельную взрослую жизнь.

«В условиях резкого повышения цен на жилье решение финансовых вопросов позволит снизить стрессовость вхождения в самостоятельную жизнь вне государственного учреждения», – отметила Олеся Назарой.

Заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» также выразила надежду, что в связи с увеличением количества участников программы, которым будут предоставляться сертификаты на приобретение жилья, никаких «бумажных проволочек» не возникнет.

«Будем надеяться, что на территории региона появится еще больше жителей с комфортными условиями жизни», – подчеркнула Олеся Назарой.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить из регионального бюджета на жилищные сертификаты для детей-сирот дополнительные 20 млн рублей. Соответствующее решение было озвучено на встрече с председателем областного комитета по социальной защите Ольгой Евстигнеевой.

На приобретение жилых помещений для детей-сирот в Псковской области в текущем году из федерального и областного бюджетов выделено около 170 млн рублей. Распорядителем бюджетных средств с 2022 года является региональный комитет по строительству и ЖКХ. Полномочия по обеспечению детей-сирот социальной выплатой на приобретение жилья возложено на областной комитет по социальной защите.