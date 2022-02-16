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Общество

Инновационное колесо представил преподаватель ПсковГУ на ОТР

16 февраля 2022 года, 13:23

16 февраля в эфире Общественного телевидения России показали видеорепортаж Псковского агентства информации о преподавателе Псковского государственного университета Владимире Тимофееве и его разработке – инновационном колесе.

Инновационное колесо представил преподаватель ПсковГУ на ОТР

Как сообщается, изобретение должно убрать из машин или другой техники подвеску. Конструкция колеса позволит обеспечить плавность движения. Особенность заключается в диске, часть которого изготавливается из полиуретана.

Испытания в университете уже провели, использовав экспериментальные колеса на автомобильном прицепе.

Молодого изобретателя показали в программе «Новости техно» в рамках Дня Псковской области на ОТР.

Помимо этого 16 февраля в эфире Общественного телевидения России покажут фильм о Псковской области, цикл сюжетов в информационной программе «ОТРажение», зрители смогут посмотреть различные материалы о регионе, его истории, культуре, достопримечательностях и событиях. А в 19:30 выйдет интервью с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

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