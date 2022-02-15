В Пскове для переселенцев из аварийного жилья построят новый дом

Новый дом для переселенцев из аварийного жилья построят в Пскове. Об этом 15 февраля в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

По его словам, в настоящее время уже заключен контракт на строительство многоквартирного дома на пересечении улиц Юности и Инженерной. Площадь девятиэтажного дома составит более восьми тысяч квадратных метров.

«Расселяем 52 дома. Расселяем большое количество домов, такого ещё не было», – отметил Борис Елкин.

Он также сообщил, что строительство дома начнется уже в ближайшее время. На данный момент завершаются проектные работы. Ввести в эксплуатацию дом планируют к концу 2023 года.