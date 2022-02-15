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Общество

Для детей-сирот в Пскове построят пять домов

15 февраля 2022 года, 15:34

Пять домов планируют построить в Пскове для детей-сирот. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 февраля сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

Для детей-сирот в Пскове построят пять домов

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, решение о начале строительства домов для детей-сирот в текущем году уже принято. «Если до этого мы только покупали квартиры, то сейчас понимаем, что есть возможность строить дома», – отметил Борис Елкин.

Он также уточнил, что в жилых многоквартирных домах на данный момент только 25% выделяется для детей-сирот. В данном случае в Пскове будут построены пять восьмиквартных домов, в которых все квартиры будут распределены между детьми-сиротами. Так, три дома появятся на улице Новгородской, два – в разных точках на улице Инженерной в районе улицы Алтаева.

«Это не значит, что мы отказываемся от покупки квартир в новых домах, это две параллельные истории. У нас детей-сирот много, ни одна сотня человек. И нам нужно рассчитывать объёмы предоставления жилья», – подчеркнул Борис Елкин и выразил надежду, что удастся сделать типовой проект, который будет реализовываться в разных районах Пскова.

Глава городской администрации также уточнил, что по законодательству на данный момент можно строить до десяти квартир. Девять квартир с точки зрения квартирографии строить не удобно. В связи с этим было принято решение о строительстве восьмиквартирных домов. Пилотный проект планируют реализовать уже в этом году.

«В этом году уже 12 квартир купили для детей-сирот – десять в новых домах, две во вторичке. Нельзя напрямую зависеть от строительного рынка, нужен альтернативный вариант, и мы его нашли», – отметил Борис Елкин.

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