Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На Масленицу в Пскове планируют организовать две праздничные площадки

15 февраля 2022 года, 15:06

Две праздничные площадки планируют организовать на Масленицу в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 февраля.

На Масленицу в Пскове планируют организовать две праздничные площадки

Фото Дарьи Хватковой

По его словам, основная праздничная площадка появится на месте городского катка в Финском парке у Троицкого моста. «К сожалению, каток надо потихоньку разбирать, потому что в ближайшие две недели отрицательных температур не ожидается, и он просто растает», – отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации сообщил, что в настоящее время уже ведется подготовки масленичной зоны в Финском парке. Одной из локаций, как отметил Борис Елкин, станет интересная фотозона. Он подчеркнул, что в этом году массовые гулянья не планируются.

«Хотим там создать такую зону, возможно, с музыкой и, может быть, с какой-то анимацией. Но это будет зависеть от ограничений», – уточнил глава городской администрации. Он также отметил, что на праздничных площадках планируется и рыночная деятельность. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается с арендаторами.

Вторая праздничная площадка на Масленицу планируется в Пскове на Четырёх углах. Ее организацией займется администрация Псковской области и региональный комитет по культуре. «Я считаю, что территория на Четырех углах очень хорошая зона для проведения мероприятий, надо её развивать», – отметил Борис Елкин.

Он также сообщил, что в настоящее время уже имеется несколько наработок по сжиганию чучела. Городская администрация будет согласовывать их с региональным Роспотребнадзором и другими организациями.

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове продолжается строительство двух школ на Киселёва и Юбилейной
В Пскове для переселенцев из аварийного жилья построят новый дом
Маршрут псковского автобуса №11 изменится из-за ремонта Троицкого моста
Для детей-сирот в Пскове построят пять домов
Единая служба заказчика в сфере строительства появится при администрации Пскова
С 15 марта планируют возобновить авиасообщение между Псковом, Минводами и Калининградом
880 заражённых коронавирусом выявили за сутки в Псковской области
С 19 февраля в Пскове изменится схема движения на пересечении улиц Вокзальной и Советской
Росгваргия задержала находившегося в розыске мужчину в Великих Луках

Комментарии

Авторизация
No comments
«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Общество / Важная дата
15 февраля 17:04

«Мы вдруг осознали, что утра можем не дождаться»

Жители районов Псковской области вспоминают службу в Афганистане
Горечь во рту

Общество / Здоровье
14 февраля 10:44

Горечь во рту

Что может стать причиной?
Страсти по скверу

Общество
11 февраля 15:53

Страсти по скверу

Центр города Остров благоустроят по итогам общественной дискуссии