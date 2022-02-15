На Масленицу в Пскове планируют организовать две праздничные площадки

Две праздничные площадки планируют организовать на Масленицу в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 февраля.

По его словам, основная праздничная площадка появится на месте городского катка в Финском парке у Троицкого моста. «К сожалению, каток надо потихоньку разбирать, потому что в ближайшие две недели отрицательных температур не ожидается, и он просто растает», – отметил Борис Елкин.

Глава городской администрации сообщил, что в настоящее время уже ведется подготовки масленичной зоны в Финском парке. Одной из локаций, как отметил Борис Елкин, станет интересная фотозона. Он подчеркнул, что в этом году массовые гулянья не планируются.

«Хотим там создать такую зону, возможно, с музыкой и, может быть, с какой-то анимацией. Но это будет зависеть от ограничений», – уточнил глава городской администрации. Он также отметил, что на праздничных площадках планируется и рыночная деятельность. Данный вопрос в настоящее время прорабатывается с арендаторами.

Вторая праздничная площадка на Масленицу планируется в Пскове на Четырёх углах. Ее организацией займется администрация Псковской области и региональный комитет по культуре. «Я считаю, что территория на Четырех углах очень хорошая зона для проведения мероприятий, надо её развивать», – отметил Борис Елкин.

Он также сообщил, что в настоящее время уже имеется несколько наработок по сжиганию чучела. Городская администрация будет согласовывать их с региональным Роспотребнадзором и другими организациями.