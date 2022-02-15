Единая служба заказчика в сфере строительства появится при администрации Пскова

При администрации Пскова появится единая служба заказчика по строительству. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ 15 февраля сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Служба будет создана по аналогии с региональной.

Борис Елкин напомнил, что на прошедшей 62-й сессии Псковской городской Думы на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова большинством голосов был выбран Алексей Саенко, который на протяжение последних трёх месяцев был исполняющим обязанности.

Глава администрации Пскова отметил, что управление по градостроительной деятельности – это важное направление, которое занимается формированием облика города. На своей должности Алексей Саенко займется вопросами реализации решений по вывескам, зонированию города и другим направлениям.

Кроме того, Борис Елкин сообщил, что в скором времени планируется проведение реформы в части строительства. Так, по его словам, в Пскове с каждым годом в геометрической прогрессии увеличивается количество городских объектов. Список их «очень обширный».

В скором времени управление капитального строительства городской администрации будет реорганизовано, а в последствие - вовсе упразднено. «Делается это для того, чтобы справится с тем количество объектов, которые есть. И нужны дополнительные сотрудники», – сообщил он.

«Мы переделываем функцию заказчика. На всех объектах строительства будет заказчиком казенное учреждение», – отметил глава городской администрации. Он уточнил, что также планируется увеличение зарплат в этой службе.