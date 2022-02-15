Наталия Соколова: С пострадавшими от насилия детьми всегда работают психологи

В случае, если по отношению к ребёнку было совершено насилие сексуального характера, с ним всегда работают как оперативные сотрудники, так и кризисные психологи, заявила в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков» уполномоченный по правам детей в Псковской области Наталия Соколова.

Она отметила, что выяснять обстоятельства случившегося о несовершеннолетнего всегда нужно очень аккуратно. «Есть такой принцип — не навреди. Здесь нужно помочь ребенку и выяснить все обстоятельства насильственных действий или совращения несовершеннолетнего, чтобы, в первую очередь, ребенок чувствовал себя в безопасности», - подчеркнула Наталия Соколова.

По её словам, периодически к неё поступают обращения по поводу сексуального насилия над детьми, однако, чаще о помощи просят родители. В первую очередь правозащитница направляет такую информацию в следственный комитет.

10 февраля псковская школьница обратилась к депутату Государственной Думы Александру Козловскому и рассказала, что подвергается насилию со стороны отчима. Парламентарий передал информацию в следственные органы, после опроса ребёнка, её отчим был задержан.

Мужчина дал признательные показания. В отношении него заведено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. Мужчине грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.