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Происшествия / Преступление

За насилие над несовершеннолетней падчерицей в Псковской области задержали мужчину

14 февраля 2022 года, 18:03

В Псковской области задержали мужчину, который обвиняется в нарушении половой неприкосновенности своей несовершеннолетней падчерицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК Российской Федерации.

Согласно версии следствия, на протяжении 2020-2022 годов обвиняемый 34-летний житель Псковской области совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. На момент совершения преступления ей было 10 лет.

По результатам проведения первоначальных проверочных мероприятий в отношении 34-летнего мужчины следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело в рамках п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

На данный момент предполагаемого злоумышленника заключили под стражу. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах, при которых он совершал преступления.

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Комментарии

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Бабулечка
19:12 14.02.2022

Почему нет стационарного номера телефона на работе у детского правозащитника Натальи Соколовой, номера, доступного для детей нет, и взрослым не дозвониться,не достучаться, её рабочего номера телефона не знают ни в городской, ни в областной администрации. Зато хорошо умеем рассуждать о вакцинации от ковида для детей. Был бы озвучен номер телефона, псковская пострадавшая школьница могла бы давно пообщаться с детским "омбудсменом", её номер телефона в школах на видное место.

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