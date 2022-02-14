За насилие над несовершеннолетней падчерицей в Псковской области задержали мужчину

В Псковской области задержали мужчину, который обвиняется в нарушении половой неприкосновенности своей несовершеннолетней падчерицы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК Российской Федерации.

Согласно версии следствия, на протяжении 2020-2022 годов обвиняемый 34-летний житель Псковской области совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней падчерицы. На момент совершения преступления ей было 10 лет.

По результатам проведения первоначальных проверочных мероприятий в отношении 34-летнего мужчины следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области возбудили уголовное дело в рамках п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

На данный момент предполагаемого злоумышленника заключили под стражу. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах, при которых он совершал преступления.