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Общество

С 15 февраля на улице Карла Маркса в Пскове вводится одностороннее движение

15 февраля 2022 года, 08:18

С 15 февраля на улице Карла Маркса от улицы Кузнецкой до улицы Некрасова начинает действовать одностороннее движение. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Instagram-аккаунте.

С 15 февраля на улице Карла Маркса в Пскове вводится одностороннее движение

Фото: Андрей Степанов

Он также отметил, что на улице Карла Маркса изменятся правила парковки.

Глава городской администрации рассказал, что сейчас происходит подготовка к закрытию на реконструкцию Советского (Троицкого) моста. Внесённые изменения позволят на время ремонта пустить по улице Карла Маркса автобус №11. «Это позволит охватить центр города этим маршрутом«», – пояснил Борис Елкин.

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