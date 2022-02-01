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Общество

Троицкий мост в Пскове закроют на реконструкцию весной

1 февраля 2022 года, 12:06

Троицкий мост в Пскове закроют на реконструкцию в марте-апреле. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 февраля.

Троицкий мост в Пскове закроют на реконструкцию весной

Фото: Андрей Степанов

В настоящий момент происходит перестройка коммуникаций, идущих по мосту, поскольку их нужно переложить рядом. «Придётся провести небольшие археологические работы. Плюс в русле реки можно работать только в определённый период», – поделился Борис Елкин.

По словам главы администрации Пскова, мост должны закрыть в марте-апреле, чтобы уже к октябрю-ноябрю ввести его в эксплуатацию.

По его словам, совещания по реконструкции моста проводятся практически каждый день.

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