Холл первого этажа главного здания ПсковГУ избавят от лишних «артефактов»

Холл первого этажа главного здания Псковского государственного университета на площади Ленина в Пскове обновят. В настоящее время начинается работа над дизайн-проектом, сообщил «Псковской правде» архитектор, руководитель бюро «Stankevich design» Сергей Станкевич.

«За много лет косметических ремонтов холл оброс ненужными вещами, ненужными артефактами: где-то появилась наружная проводка, где-то — неестественная лепнина, где-то есть перепады полов, в тамбуре много пластиковых дверей, в самом холле - пластиковые двери. Хотим всё это привести в некий первозданный вид, но на современный лад», - рассказал Сергей Станкевич. Он отметил, что главная цель сделать так, чтобы экстерьер здания сочетался с интерьером холла.

По словам дизайнера, планируется заменить покрытие пола, который с годами стал неровным. Там уложат гранит или керамогранит. Обновление коснётся и лестничных маршей до второго этажа.

Также дизайнер намерен поработать с освещением: оно будет и общее, и акцентное, и точечное для отдельных элементов. Все пластиковые двери планируется заменить. «Мы будем предлагать современное безрамочное остекление: и вход в тамбур, и входы на лестничные марши, и вход в большой компьютерный класс. Двери должны быть соразмерны высоте помещений, сейчас этого нет», - пояснил дизайнер.

В проекте будет предусмотрена установка в холле двух видеоэкранов, которые будут выполнять информационную функцию.

«Нового функционала у холла не появится. Он по своей сути проходной — там везде есть какие-то двери. На наш взгляд, само здание имеет определённую архитектуру, но интерьер не имеет исторической ценности, поэтому мы считаем, что надо сохранить объёмно пространственные решения, сохранить тот объём, который был задуман архитектором», - сказал Сергей Станкевич. Он заверил, что никаких ярких и кричащих цветов в холле использовано не будет.