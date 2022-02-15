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Общество

Холл первого этажа главного здания ПсковГУ избавят от лишних «артефактов»

15 февраля 2022 года, 09:10

Холл первого этажа главного здания Псковского государственного университета на площади Ленина в Пскове обновят. В настоящее время начинается работа над дизайн-проектом, сообщил «Псковской правде» архитектор, руководитель бюро «Stankevich design» Сергей Станкевич.

Холл первого этажа главного здания ПсковГУ избавят от лишних «артефактов»

«За много лет косметических ремонтов холл оброс ненужными вещами, ненужными артефактами: где-то появилась наружная проводка, где-то — неестественная лепнина, где-то есть перепады полов, в тамбуре много пластиковых дверей, в самом холле - пластиковые двери. Хотим всё это привести в некий первозданный вид, но на современный лад», - рассказал Сергей Станкевич. Он отметил, что главная цель сделать так, чтобы экстерьер здания сочетался с интерьером холла.

По словам дизайнера, планируется заменить покрытие пола, который с годами стал неровным. Там уложат гранит или керамогранит. Обновление коснётся и лестничных маршей до второго этажа.

Также дизайнер намерен поработать с освещением: оно будет и общее, и акцентное, и точечное для отдельных элементов. Все пластиковые двери планируется заменить. «Мы будем предлагать современное безрамочное остекление: и вход в тамбур, и входы на лестничные марши, и вход в большой компьютерный класс. Двери должны быть соразмерны высоте помещений, сейчас этого нет», - пояснил дизайнер.

В проекте будет предусмотрена установка в холле двух видеоэкранов, которые будут выполнять информационную функцию.

«Нового функционала у холла не появится. Он по своей сути проходной — там везде есть какие-то двери. На наш взгляд, само здание имеет определённую архитектуру, но интерьер не имеет исторической ценности, поэтому мы считаем, что надо сохранить объёмно пространственные решения, сохранить тот объём, который был задуман архитектором», - сказал Сергей Станкевич. Он заверил, что никаких ярких и кричащих цветов в холле использовано не будет.

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