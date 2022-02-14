В Псковском перинатальном центре будущие мамы смогут рожать под расслабляющую музыку

Под расслабляющую музыку смогут рожать будущие мамы в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Николая Красикова.

По его словам, в ближайшее время в Псковском перинатальном центре планируют внедрить практику «мягких родов», которая заключается в проведении родов в максимально комфортной обстановке, приближенной к домашней естественной среде.

Николай Красиков отметил, что на данный момент в медицинском учреждении рассматривается вопрос открытия специальной палаты для сервисных родов. В частности, для будущих мам в ней подготовят элементы ароматерапии, джакузи и расслабляющую музыку. Стены палаты переделают в структуру и цвет, которые будут максимально приближены к естественной домашней обстановке.

«Беременных смогут сопровождать в рамках партнёрских родов не только супруг или отец ребёнка, но и другие члены семьи, которые могут оказать поддержку», – уточнил главный врач Псковского перинатального центра.

Кроме того, Николай Красиков сообщил, что на данный момент ведется работа с клиническими перинатальными психологами. В дальнейшем они смогут оказывать психологическую поддержку псковичкам, готовящимся к родам, и применять естественные методы обезболивания – гипнороды.

Главврач Псковского перинатального центра также сообщил, что в прошедшем году в медицинском учреждении выросло количество новорожденных, и уточнил, что в скором времени планируется открытие гинекологического отделения.