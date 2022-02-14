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Общество / Здоровье

В Псковском перинатальном центре откроется гинекологическое отделение

14 февраля 2022 года, 16:51

Гинекологическое отделение скоро откроется в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Николая Красикова.

В Псковском перинатальном центре откроется гинекологическое отделение

Фото Дарьи Хватковой

Он отметил, что открытие отделения позволит улучшить показатель рождаемости. «У нас будет репродуктивная хирургия, в том числе малоинвазивная хирургия с использованием эндоскопический технологий», – сообщил главврач Николай Красиков.

В новое гинекологическое отделение будут госпитализировать беременных псковичек, у которых в анамнезе имелось невынашивание беременности, а также женщин на ранних сроках, беременность у которых наступила за счет ЭКО.

«Сохранение ценных беременностей в отделении гинекологии даст результат с точки зрения рождаемости в регионе», – отметил главный врач Псковского перинатального центра.

Кроме того, на базе женской консультации планируют открыть кабинеты для оказания помощи супружеским парам с бесплодием и центр планирования семьи.

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Комментарии

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Бабулечка
17:14 14.02.2022

Главврач перинатального центра призывал и рекомендовал беременным псковичкам вакцинироваться от ковида. Недавно из главного инстаграма узнали, что привились более шестисот женщин, ожидающих детей.Как проходят преждевренные клинические испытания этих вакцин на будуших мамах, каковы результаты? Профессор ,д.м.н. А.Редько сообщил, что до 31 декабря 2023 года будет проходить 4 фаза испытаний-на детях, и на беременных,но её начало после третьей фазы испытаний,которая завершится 31 декабря 2022 года.

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