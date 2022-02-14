В Псковском перинатальном центре откроется гинекологическое отделение

Гинекологическое отделение скоро откроется в Псковском перинатальном центре. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на главного врача медицинского учреждения Николая Красикова.

Он отметил, что открытие отделения позволит улучшить показатель рождаемости. «У нас будет репродуктивная хирургия, в том числе малоинвазивная хирургия с использованием эндоскопический технологий», – сообщил главврач Николай Красиков.

В новое гинекологическое отделение будут госпитализировать беременных псковичек, у которых в анамнезе имелось невынашивание беременности, а также женщин на ранних сроках, беременность у которых наступила за счет ЭКО.

«Сохранение ценных беременностей в отделении гинекологии даст результат с точки зрения рождаемости в регионе», – отметил главный врач Псковского перинатального центра.

Кроме того, на базе женской консультации планируют открыть кабинеты для оказания помощи супружеским парам с бесплодием и центр планирования семьи.