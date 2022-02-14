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Общество

Псковская область улучшила позиции в рейтинге качества жизни

14 февраля 2022 года, 15:56

Псковская область улучшила позиции в рейтинге регионов России по качеству жизни. Об этом сообщают «РИА-Новости».

Псковская область улучшила позиции в рейтинге качества жизни

Фото Андрея Степанова

В издание отметили, что качество жизни в большинстве российских субъектах в прошедшем году выросло. Так, Псковская область в 2021 году с рейтинговым баллом 44,647 оказалась на 54 месте. При этом в 2020 году регион занимал 57 строчку с 41,182 баллом.

Согласно инфографике, неизменными лидерами рейтинга с 2020 года являются: Москва (1 место), Санкт-Петербург (2 место), Московская область (3 место) и Республика Татарстан (4 место). Также в пятерку российских субъектов в текущем году с шестого места на пятое поднялся Краснодарский край.

Аутсайдерами рейтинга регионов России по качеству жизни стали Республика Тыва (85 место), Карачаево-Черкесская Республика (84 место) и Еврейская автономная область (83 место).

По Северо-Западному федеральному округу Псковская область заняла шестое место. Ниже региона расположились Вологодская область (7 место/56 в общем), Республика Коми (8 место/65 в общем), Республика Карелия (9 место/71 в общем), Архангельская область (10 место/72 в общем) и Ненецкий автономный округ (11 место/73 в общем).

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