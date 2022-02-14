Назарой: Социальный прогресс возможен только при высокой востребованности науки и технологий

«Достижение социального прогресса возможно только при высокой востребованности научной деятельности и технологий», – сообщила «Псковской правде» заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Олеся Назарой.

По её словам, в Год науки и технологий одной из центральных задач выступало вовлечение в сферу инициатив в области науки профессиональных сообществ. «Эта деятельность начала свое отражение по итогам проведенного в декабре 2021 года форума некоммерческих организаций Псковской области «СОДЕЙСТВИЕ»», – отметила Олеся Назарой. Она уточнила, основной идеей форума являлась тема профессионализации некоммерческих сообществ.

Также заместитель директора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» подчеркнула, что с научной точки зрения данную социальную область поддержали на уровне регионального органа власти, в ПсковГУ и в ресурсной организации в сфере некоммерческого сектора.

В частности, было принято решение о запуске с сентября текущего года в профильном вузе магистерской программы по направлению «Социальная работа» (профиль – «Социально-проектное управление в НКО») с наличием бюджетных мест.

«Будем надеяться такие подвижки помогут некоммерческому сектору раскрыть свой потенциал еще шире, получить необходимые компетенции для устойчивости. Для социально-экономической ситуации Псковской области - это очень важно», – отметила Олеся Назарой.

Ранее на заседании Совета по науке и образованию при президенте РФ были подведены итоги Года науки и технологий. В 2021 году в России состоялись свыше шести тысяч мероприятий, в которых приняли участие более 12 млн человек. Гордость за российскую науку, по данным ВЦИОМ, стали испытывать более 60% школьников.

Кроме того, в прошедшем 2021 году в Год науки и технологий вывели на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль «Наука», запустили на Байкале глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GV, создали для хирургии материал на основе волокон полимера, спустили на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М» и многое другое.

В Псковской области в настоящее время активную научно-исследовательскую работу в 18 отраслях проводит Псковский государственный университет. На базе профильного вуза появляются патенты и разработки, студенческое инженерное и научное сообщества, производится обмен опытом и практиками в ведущих университетах страны, а также создаются рабочие лаборатории.